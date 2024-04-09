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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بقينا اتنين الحلقة الأخيرة.. رانيا يوسف تعود إلى شريف منير

شريف منير ورانيا
شريف منير ورانيا يوسف

 شهد مسلسل "بيقنا اتنين" الحلقة الأخيرة مفاجاة من العيار الثقيل حيث تقرر ياسمين "رانيا يوسف" عدم السفر الى الخترج بعد ان يعترف ادهم "شريف منير" بحبه لها حتى يقررا ان يعودا كزوجين مرة أخرى رغم عدم اقتناع ياسمين بهذا الأمر. 

كما تشهد الحلقة الأخيرة تشاجر شريف منير مع زين ابن خالة زوجته رانيا يوسف فى الحلقة الأخيرة من مسلسل بقينا اتنين، بعد أن وقع عقد الشراكة مع ياسمين، وكشف زين حقيقة وجه شريف منير بأنه منذ وصوله وهو في مشاكل مع زوجته وفرق أسرته.

مسلسل بقينا اتنين

ويعرض مسلسل "بقينا اتنين" حصريا على شاشة قناة "cbc" الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و 6.30 صباحا، كما يعرض على "cbc دراما" 6.5 مساء و 1.30 صباحا و 9 صباحا، وبالتزامن عبر منصة watch it.

أحداث مسلسل بقينا اتنين

وتدور أحداث مسلسل بقينا اتنين في اطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أحداث مسلسل بقينا اتنين رانيا يوسف شريف منير مسلسل بقينا اتنين الفنانة رانيا يوسف الفنان شريف منير

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