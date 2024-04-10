«يوم التكريم».. ننشر موضوع خطبة عيد الفطر 2024 بالمساجد الكبرى والساحات

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة عيد الفطر 2024، اليوم، للحديث عن يوم التكريم لعباد الله المؤمنين في الحياة الدنيا، مشيرة إلى أن اليوم تشرق علينا شمس عيد الفطر المبارك ببهجته وفرحته، وأنسه ومسرته، ليفرح الناس وينعموا بفضل الله تعالى وجوده وكرمه.

موضوع خطبة عيد الفطر 2024 بالمساجد الكبرى والساحات

واستشهدت الأوقاف في خطبة عيد الفطر 2024 بقوله تعالى:" قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (58)"، وجاءت خطبة العيد كالتالي:

خطبة عيد الفطر 2024

خطبة عيد الفطر 2024

خطبة عيد الفطر 2024

المقصود بـ «قل بفضل الله وبرحمته»؟

جاء في تفسير البغوي لقوله تعالى : ( قل بفضل الله وبرحمته ) قال مجاهد وقتادة : فضل الله : الإيمان ، ورحمته : القرآن . وقال أبو سعيد الخدري : فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. وقال ابن عمر : فضل الله : الإسلام ، ورحمته : تزيينه في القلب.

وقال خالد بن معدان : فضل الله : الإسلام ، ورحمته : السنن. وقيل : فضل الله : الإيمان ، ورحمته: الجنة. ( فبذلك فليفرحوا ) أي : ليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهله، ( هو خير مما يجمعون ) أي : مما يجمعه الكفار من الأموال . وقيل : كلاهما خبر عن الكفار .

وقرأ أبو جعفر وابن عامر : " فليفرحوا " بالياء ، و " تجمعون " بالتاء ، وقرأ يعقوب كليهما بالتاء ، مختلف عنه خطابا للمؤمنين .

موعد صلاة العيد

▪️القاهرة السَّاعة: 5:59 صباحًا.

▪️الجيزة: 5:58 صباحًا.

▪️الإسكندرية: 6:02 صباحًا.

▪️العاصمة الإدارية: 5:53 صباحًا.

▪️بورسعيد: 5:53 صباحًا.

▪️السويس: 5:53 صباحًا.

▪️دمياط: 5:55 صباحًا.

▪️العريش: 5:47 صباحًا.

▪️دمنهور: 6:00 صباحًا.

▪️طنطا: 5:58 صباحًا.

▪️بنها: 5:58 صباحًا.

▪️شبين الكوم: 5:55 صباحًا.

▪️المنصورة: 5:57 صباحًا.

▪️الزقازيق: 5:56 صباحًا

▪️كفر الشيخ: 5:58 صباحًا

▪️البحر الأحمر: 5:47 صباحًا.

▪️الفيوم: 6:00 صباحًا

▪️بني سويف: 5:59 صباحًا.

▪️المنيا: 6:02 صباحًا

▪️أسيوط: 6:00 صباحًا

▪️سوهاج: 5:59 صباحًا.

▪️قنا: 5:55 صباحًا.

▪️الأقصر: 5:51 صباحًا.

▪️أسوان: 5:56 صباحًا.

▪️مرسى مطروح: 6:13 صباحًا.

▪️سانت كاترين: 5:48 صباحًا.

▪️الإسماعيلية: 5:53 صباحًا

▪️السلوم: 6:21 صباحًا.

▪️حلايب: 5:42 صباحًا.

▪️شلاتين: 5:46 صباحًا.