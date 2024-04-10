ناقد رياضي: بيراميدز لديه فرصة ذهبية للفوز بالدوري لأول مرة في تاريخه

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي أداء ببراميدز خلال الفترة الماضية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد طلعت :"طبعا ترتيب الدوري الحالي مش موضح مستويات الفرق ، لأن الفرق معلبتش ماتشات متساوية ، ولكن طبقا لنسبة النقاط اللي حصدها كل فريق من ماتشاته بيراميدز هو أفضل فريق في الدوري حتى الأن

بيراميدز يتفوق على الأهلي لأن بيراميدز حصل على 29 نقطة من 14 ماتش (اجمالي 42 نقطة) بنسبة 69 % من النقاط المتاحة

الأهلي حصل فقط على 18 نقطة من 9 ماتشات (اجمالي 27 نقطة) بنسبة 66.5 % من النقط المتاحة

طبعا الزمالك بعيد جدا لأنه حصل على 15 نقطة من 11 ماتش (اجمالي 33 نقطة) بنسبة 45 % فقط من النقاط المتاحة

بيراميدز عنده فرصة ذهبية للفوز بالدوري لأول مرة في تاريخه لو قدر يستغل تعثر الأهلي والزمالك في بداية الدوري وفقدانهم نقط كتيرة جدا".