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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان جريء.. ميرهان حسين تستعرض رشاقتها على البحر

ميرهان حسين
ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

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وتألقت ميرهان حسين، مرتدية فستانا طويلا ومكشوفا باللون الاورنج الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميرهان حسين، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ميرهان حسين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ميرهان حسين 

ميرهان ميرهان حسين صور ميرهان حسين اطلالات ميرهان حسين اخبار ميرهان حسين

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