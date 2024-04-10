عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيارات إغاثة .. إجراءات عاجلة من المرور لسلامة المواطنين في احتفالات العيد .. بالفيديو

صدى البلد


عززت الادارة العامة للمرور الطرق الزراعية والصحراوية والكباري الجديدة في كافة انحاء الجمهورية برادارات حديثة ونشرت سيارات اغاثة ودفع رباعي ضمن خطة تأمين والحفاظ على سلامة المواطنبن خلال ايام عيد الفطر المبارك التي تمتد اجازته لـ ٦ ايام. 

وقال اللواء احمد هشام الخبير المروري ان الإدارة العامة للمرور وضعت خطة محكمة للخروج باحتفالات عيد الفطر المبارك الى بر الامان حيث قامت بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية لنشر الخدمات المكثفة المدعمة بالأوناش والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل. 

وتنتشر على الطرق الصحراوية والزراعية الخدمات المرورية والدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي والاكمنة الثابتة للتأكد من التزام قائدي السيارات بالإرشادات المرورية حفاظا على سلامتهم وحياتهم. 

 واضاف هشام ان كافة مناطق الاعمال بالطرق المختلفة تم توزيع الارشادات والعلامات لإرشاد السائقين، وتم تعزيز كافة أماكن المتنزهات بخدمات مرورية خاصة مناطق الكورنيش وممشى اهل مصر وكافة الحدائق والمتنزهات لمنع الانتظار الخاطئ والمواقف العشوائية وتحقيق السيولة المروية. 

 وتتعاون كافة قطاعات وزارة الداخلية مع الادارة العامة للمرور لانهاء احتفالات عيد الفطر بأمان حيث نجحت ادارات المرور المختلفة في تأمين ساحات صلاة عيد الفطر وسحب الكثافات ومنع الانتظار العشوائي فيما تتكاتف جهود ادارات الحماية المدنية ومكافحة جرائم الآداب ومكافحة المخدرات ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

أول تعليق لـ إسماعيل هنية بعد استشهاد أبنائه وأحفاده

لحظة تلقي إسماعيل هنية نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده| فيديو

بشرى سارة من التعليم للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل

اغتيال 3 من أبناء إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في قصف إسرائيلي

مهددان بالحبس.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة

موضوعات متعلقة

مداهمة بؤر المخدرات بالجيزة لضبط "تموين العيد" من الحشيش والهيدرو والكوكايين

تسعيرة الخيل بالعربية والإنجليزية.. استنفار أمني بالمنطقة الأثرية لاستقبال احتفالات عيد الفطر

لانشات إنقاذ وشرطة نسائية.. خطة أمن الجيزة لتأمين احتفالات عيد الفطر

بأول أيام العيد.. أمن الجيزة: إقبال متوسط على الحدائق ولا بلاغات تحرش

تركيب «ستارة العيد» يتسبب في مصرع فتاة بالجيزة |تفاصيل

تحويلات مرورية بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك

قاتـ لو عشيق شقيقتهم في بشتيل: رمى نفسه من الدور الثامن بعد ما سحلناه

صياد ينقذ فتاة قفزت في النيل من أعلى كوبري عباس بالجيزة

ترشيحاتنا

أخرجت زكاة الفطر قبل مغرب أول أيام العيد.. فما الحكم؟

بايدن يدرس إنهاء محاكمة مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج

الحوثي يعلن استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن

كيف تفاعل كريستيانو رونالدو مع عيد الفطر.. شاهد

أفضل الأدعية في شهر شوال.. هل وردت عن سيدنا النبي؟

الحريديم يتظاهرون احتجاجا على مساعي حكومة نتنياهو لإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. ميرهان حسين تستعرض رشاقتها على البحر

لذيذة وغير تقليدية.. سلطة الرنجة بالطحينة

بيجامة ولا بدلة.. عبير صبري تثير ضجة بظهورها الجريء

الملوحة الكلابي| سمكة تخطف الأضواء من الفسيخ.. اعرف مصدرها وسبب تسميتها

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ