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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي لمرض باركنسون.. كل ما تريد معرفته

باركنسون
باركنسون

يحتفي العالم اليوم في ال 11 من إبريل باليوم العالمي لمرض باركنسون هو حالة تتضرر فيها أجزاء من الدماغ بشكل تدريجي على مدى سنوات عديدة.

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أعراض مرض باركنسون

الأعراض الرئيسية لمرض باركنسون هي:

اهتزاز لا إرادي لأجزاء معينة من الجسم  (الرعشة)
حركة بطيئة
عضلات قاسية وغير مرنة
يمكن لأي شخص مصاب بمرض باركنسون أن يعاني أيضًا من مجموعة واسعة من الأعراض الجسدية والنفسية الأخرى.

وتشمل هذه:

الاكتئاب  والقلق​
مشاكل في التوازن (وهذا قد يزيد من فرص السقوط )
فقدان حاسة الشم (فقد الشم)
مشاكل في النوم (الأرق)
مشاكل في الذاكرة

أسباب مرض باركنسون

يحدث مرض باركنسون بسبب فقدان الخلايا العصبية في جزء من الدماغ يسمى المادة السوداء، وهذا يؤدي إلى انخفاض في مادة كيميائية تسمى الدوبامين في الدماغ.

يلعب الدوبامين دورًا حيويًا في تنظيم حركة الجسم، انخفاض الدوبامين هو المسؤول عن العديد من أعراض مرض باركنسون.

إن السبب الدقيق وراء فقدان الخلايا العصبية غير واضح. يعتقد معظم الخبراء أن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية هي المسؤولة.

المصدر NHS 

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