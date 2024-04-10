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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الأهلي| الفريق يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة «زد» في الدوري

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة زد، المحدد لها مساء الغد، في الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك في إطار التحضير لمواجهة فريق زد.

خاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة مع بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال بالفريق.

وأدى أليو ديانج تدريبات الجري حول الملعب، ضمن البرنامج التدريبي المحدد له، في إطار التأهيل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وواصل محمد الشناوي، حارس الفريق، تنفيذ البرنامج التدريبي المنفرد، الذي يخضع له حاليا، في إطار المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد جراحة الكتف.

وانتظم محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق، في التدريبات بشكل طبيعي، وذلك بعد الجراحة التي خضع لها بإزالة خراج في وجه القدم.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية منفردة، على هامش المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، وخاض اللاعبون بعدها تقسيمة قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء غد الخميس باستاد السلام.

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