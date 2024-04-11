حالة تأهب قصوى.. أمريكا وإيران تتبادلان رسائل تحذير بشأن الحرب وإسرائيل مرعوبة

أفادت شبكة CNN نقلا عن مسئول أمريكي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وإيران واصلتا تبادل الرسائل هذا الأسبوع.

وقال المسئول الأمريكي، إنه خلال تبادل الرسائل حذرت إيران الولايات المتحدة من تقديم دعم لـ إسرائيل، كما حذرت واشنطن طهران من شن هجوم محتمل على إسرائيل.

وأشار المسئول الأمريكي لـ CNN، إلى أن الولايات المتحدة تظل بحالة تأهب قصوى تحسبا لانتقام محتمل من إيران ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة ردا على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل 7 من مستشارين الحرس الثوري الإيراني.

ووصل قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، اليوم الخميس، إلى إسرائيل لإجراء محادثات تنسيقية حول الاستعداد لهجوم إيران المحتمل.

ووفقا ABC News نقلا عن مسئولين عسكريين أمريكيين، من المقرر أن يجتمع كوريلا مع مسئولين في إسرائيل بشأن هجوم إيران المحتمل والأرصفة اللوجستية المشتركة على الشاطئ لإيصال المساعدات إلى غزة، والتي يعمل المسئولون العسكريون الأمريكيون الموجودون حاليًا على الأرض في إسرائيل على التنسيق معها.

وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية لـ ABC، إن الأصول الإسرائيلية الإقليمية معرضة لخطر كبير نتيجة هجوم إيراني محتمل.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تحدث هاتفيا مع نظرائه في قطر والسعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة.

وجاءت المكالمات الهاتفية بعد أن اتصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكجورك بوزراء خارجية قطر والمملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة، ليطلب منهم إرسال رسالة إلى إيران وحثها على خفض التوترات مع إسرائيل.