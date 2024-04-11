محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف البر الشرقي والغربي لترعة المريوطية

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تفقد أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية وإنشاء ممشى سياحي وساحات انتظار أعلى القطاعات المغطاة من الترعة.

جاء ذلك في إطار جولاته الميدانية للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.

واطلع المحافظ على جهود مديرية الطرق في تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة والتطوير لكل من البر الشرقي والبر الغربي لطريق المريوطية بدءا من شارع الملك فيصل وحتى كوبري الصحابة.

ووجه باستمرار الأعمال وسرعة الانتهاء منها لتحقيق الاستفادة من أعمال التطوير للمواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة في تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بضرورة التأكيد على شركات المرافق بسرعة إنهاء أعمالها الخاصة بتغطية أو دفن أو تحويل الكابلات المتبقية والخطوط والمتعارضات مع المشروع لعدم التأثير علي نسب التنفيذ ولتسهيل حركة سير المواطنين بالطريق.

كما شدد المحافظ على ضرورة مراعاة إنشاء بالوعات صرف الأمطار بالطريق نظراً لأهميتها الكبيرة خلال فصل الشتاء، خاصة أن الطريق سيكون له أهمية كبيرة عقب انتهاء أعمال التطوير .

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بالتشديد على الشركة المنفذة بالالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة.

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