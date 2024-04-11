عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصومالي يتوجه إلى كينيا بدعوة من روتو

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

أعلنت وسائل إعلام اليوم الخميس أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود غادر مقديشيو متجها إلى كينيا في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا"، بأن الرئيس شيخ محمود يزور نيروبي بناء على دعوة من نظيره الكيني وليام روتو.

وأضافت أن زيارة الرئيس الصومالي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الإقليمي.

وتأتي هذه الزيارة، في ظل تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، حيث أعلنت مقديشيو قبل أيام طرد سفير أديس أبابا إلى جانب إغلاق قنصليتي إثيوبيا في صوماليلاند وبونتلاند، في إطار رد فعل الحكومة الصومالية على مذكرة التفاهم غير القانونية التي وقعتها أديس أبابا مع المنطقة الانفصالية صوماليلاند في الأول من يناير الماضي والتي تنص على حصولها على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية.

وتسعى كينيا للتوسط بين الطرفين لرأب الصدع بينهما، خاصة وأن الأزمة تؤثر بشكل كبير على استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وفي سياق منفصل، تتنافس كينيا والصومال على شغل منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر فبراير من العام المقبل 2025.

الرئيس الصومالي تيوجه إلى كينيا الرئيس الصومالي الرئيس شيخ محمود وليام روتو مفوضية الاتحاد الأفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

السعودية .. محاولة انتـ حار داخل الحرم المكي | فيديو

في ثاني أيام العيد.. انخفاض في أسواق الذهب |و سعر عيار 21 مفاجأة

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

وزير الداخلية التركي: ضبط ثالث أكبر كمية من الكوكايين في تاريخ البلاد

مخطط تطوير العمليات العدائية.. ننشر حيثيات الحكم على متهمي "خلية وحدة التطوير"

استولوا على "الفلوس والبضاعة"| سرقة أكبر تاجر مخدرات بدار السلام.. ماذا فعلت عصابة الضباط المزيفين؟

حالة تأهب قصوى.. أمريكا وإيران تتبادلان رسائل تحذير بشأن الحرب وإسرائيل مرعوبة

ثاني يوم العيد| خدمات بمحيط ستادي القاهرة والسلام.. وكثافات مرورية أمام الحدائق والكورنيش

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 .. وتفاصيل رسمية مؤكدة الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غير تقليدي.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها وجمالها

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

تعرف على بداية ظهور كعك العيد من الفراعنة إلى العصر الفاطمي|خبير أثري يسرد

ملابس غريبة.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ