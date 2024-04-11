الرئيس الصومالي يتوجه إلى كينيا بدعوة من روتو

أعلنت وسائل إعلام اليوم الخميس أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود غادر مقديشيو متجها إلى كينيا في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا"، بأن الرئيس شيخ محمود يزور نيروبي بناء على دعوة من نظيره الكيني وليام روتو.

وأضافت أن زيارة الرئيس الصومالي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الإقليمي.

وتأتي هذه الزيارة، في ظل تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، حيث أعلنت مقديشيو قبل أيام طرد سفير أديس أبابا إلى جانب إغلاق قنصليتي إثيوبيا في صوماليلاند وبونتلاند، في إطار رد فعل الحكومة الصومالية على مذكرة التفاهم غير القانونية التي وقعتها أديس أبابا مع المنطقة الانفصالية صوماليلاند في الأول من يناير الماضي والتي تنص على حصولها على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية.

وتسعى كينيا للتوسط بين الطرفين لرأب الصدع بينهما، خاصة وأن الأزمة تؤثر بشكل كبير على استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وفي سياق منفصل، تتنافس كينيا والصومال على شغل منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر فبراير من العام المقبل 2025.