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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حمامات السباحة بالقليوبية تشهد إقبالا كبيرا في ثاني أيام عيد الفطر.. صور

حمامات سباحة
حمامات سباحة

شهد ثاني أيام عيد الفطر المبارك إقبالا كبيرا من المترددين على مراكز شباب القليوبية في إطار مبادرة  العيد أحلى بمراكز الشباب التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة.  


وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تشهد إقبالا كبيرا من المترددين على مراكز الشباب من النشء والشباب والتي بلغت في اليوم الأول 105 الف مستفيد من الأنشطة والبرامج الترفيهية والخدمات بالمراكز كما فتحت مراكز شباب القليوبية أبوابها للجميع لأداء شعائر صلاة العيد والتي حققت 650,000 مستفيد في 120 مركز شباب على مستوى المحافظة. 


وشارك أعضاء أندية التطوع في مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بتوزيع بالونات وهدايا على الأطفال في ثاني أيام العيد، كما شارك في تنظيم الاحتفالات أعضاء الجوالة والجوالات بمراكز الشباب  التي تقدم العاب ترويحية وملاهي الاطفال ومسرح العرائس والعروض الفنية والموسيقى والكورال وفتح حمامات السباحة وصالات العاب البلياردو وتنس الطاولة والألعاب الرياضية.

 
كما شارك  النادي الثقافي التابع لإدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية في تقديم فقرات فنية للمترددين بمراكز الشباب والتي تشمل فقرات فنية وتنورة والموسيقى والكورال.

 
جدير بالذكر أن مراكز الشباب تفتح أبوابها للمترددين من  كل الأعمار للاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها المراكز خلال أيام عيد الفطر المبارك والاستفادة من كافة إمكانات المراكز.

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القليوبية مراكز شباب عيد الفطر المبارك ثاني أيام عيد الفطر المبارك وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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