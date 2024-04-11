الطاقة الذرية: هجمات زابوروجيا "منعطف خطير" في حرب أوكرانيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الخميس، إن هجمات الطائرات المسيّرة على محطة زابوروجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في الأراضي الأوكرانية، هي "منعطف خطير" في الحرب، مشدداً على أن هذه الهجمات يجب أن يتوقف.

وأوضح جروسي، في بيان لاجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة دعت إليه روسيا وأوكرانيا، أن "الهجمات الأخيرة.. أخذتنا إلى منعطف خطير للغاية في هذه الحرب"، مضيفاً أنه يريد "ضمان ألا تكون هذه الهجمات المتهورة بداية جبهة جديدة وخطيرة للغاية‭‭"‬‬.

وتقع محطة زابوروجيا قرب نهر دنيبر وهي المحطة الأضخم في أوروبا، إذ تنتج مفاعلاتها الستة 6000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، أي نحو خمس حاجة البلاد من الطاقة.