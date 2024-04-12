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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رانيا يوسف توجه نصيحة للشباب المقبل على الزواج

رانيا يوسف
رانيا يوسف

وجهت الفنانة رانيا يوسف نصيحة للشباب والبنات المقبلين على الزواج ، وضرورة وضع أسس لعلاقتهما بشكل صحي .

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها ببرنامج «سهرة dmc»، المذاع على قناة dmc، تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي، أن يجب على الشباب والبنات المقبلين على الزواج ضرورة التعرف جيدًا على بعضهم والدراسة الجيدة لشخصيات بعضهم البعض ووضع الثوابت فى العلاقة حتى تزدهر بشكل متحضر وصحي ولا يحدث خلافات بينهما بعض الزواج.

واستكملت رانيا يوسف: الزواج ليس مجرد إعجاب بين شخصين، بل يشمل أيضًا تربية الأبناء والعديد من المسؤوليات.

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وفى وقت لاحق، قد كشفت الفنانة رانيا يوسف عن كواليس هجومها على الفنان محمد سلام بعد ظهوره فى الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوى.

وقالت رانيا يوسف في مداخلة مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر قناة العربية: "المنشور كان على صفحتي الشخصية بيني وبين أصحابي، وكان مجرد استفهام مني لمحمد سلام، في حين إنه لما اعتذر عن المسرحية كان ممكن يعمل ده بكل هدوء بعيدا عن السوشيال ميديا والجدل، وبدون ما يضع الفنانين كلهم في حرج".

 

وأضافت  : "الجدل حول موقف محمد سلام طلعنا كلنا شكلنا مش حلو، وفي الأول والآخر ده شغلنا ومصدر رزقنا الوحيد، وإيه سبب مطالبة الفنانين فقط بوقف شغلهم وليس المهندسين أو العمال أو رجال الأعمال".

وقالت: "لما تحصل حركة زي دي بيحصل هجوم فظيع على الفنانين، وكان ممكن أحترم موقفه أكثر لو اعتذر قبل يوم السفر لعرض المسرحية، لأن دي فلوس منتج وعمال وتذاكر سفر وفنادق ومسرح، يعني خسائر لناس كثيرة، وكان موقف غريب منه لأنه حصل بعد 21 يوما من ضرب غزة، فكان عنده فرصة أسبوع أو 10 أيام قبلها للاعتذار"

اخبار رانيا يوسف اعمال رانيا يوسف قناة DMC برنامج سهرة dmc

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