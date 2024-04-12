عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لتصنيع المخدرات.. دولة أفريقية تعلن الطوارئ لمواجهة نبش القبور

صدى البلد

ينشرمدمنو المخدرات في دولة سيراليون بغرب أفريقيا الفساد والرعب، فتحت تأثير مخدر "كوش" أو المعروف باسم الزومبي يقوم المدمنون بأفعال مخيفة ترهب سكان الدولة.

بلغ الرعب إلى حد إعلان حالة طوارئ وطنية حيث يقول السكان المحليون إن المستخدمين المدمنين على عقار الزومبي' "كوش" يقومون باستخراج بقايا العظام البشرية.

مزيج غريب للمخدر

يتم تحضير كوش من مزيج غير عادي من الأعشاب والمواد الكيميائية الضارة والمطهرات والعظام البشرية التي تحتوي على الكبريت وتعزز فعالية الدواء.

txt

مخاوف من هجوم الصين على دول العالم بكمبيوتر.. ما القصة؟

txt

منتشر بالفعل.. العالم يقترب من وباء جديد أعنف من كورونا.. ما القصة؟

طوارئ لحماية القبور


وأعلن رئيس البلاد جوليوس مادا بيو هذا الأسبوع حالة الطوارئ بسبب تعاطي المخدرات في البلاد، الأمر الذي ترك مساحات كبيرة من المجتمعات غارقة في التبعية.

تم تكليف السلطات الآن بالواجب القاسي المتمثل في حماية المقابر في فريتاون، عاصمة البلاد، وأصبح تدنيس القبور عملا مربحا للتجار الذين ينهبون الآلاف من أماكن الاستراحة لتوفير الهياكل العظمية اللازمة لتعاطي المخدر.

وتظهر الصور من سيراليون الشوارع مليئة بالأشخاص المدمنين على المخدرات، وغالباً ما يخاطرون بحياتهم، أو يتجولون في حركة المرور القادمة أو ينحدرون من مناطق مرتفعة.


وخلال خطاب الرئيس يوم الخميس، أعلن: “إن بلادنا تواجه حاليًا تهديدًا وجوديًا بسبب التأثير المدمر للمخدرات وتعاطي المخدرات، وخاصة المخدرات الاصطناعية المدمرة كوش”.

وقد وافق على إنشاء فريق عمل وطني معني بالمخدرات وتعاطي المواد لمعالجة الوباء، وعلى الرغم من كونه غير قانوني في سيراليون، إلا أنه يتم بيع وتدخين الكوش علنًا في شوارع فريتاون.

ولا يوجد في سيراليون حاليا سوى مركز واحد لإعادة تأهيل مدمني المخدرات، يقع في فريتاون، وقد افتتح في وقت سابق من هذا العام بسعة 100 سرير فقط.

txt

لم يعد الأغنى بالعالم.. مارك زوكربيرج يزيح إيلون ماسك عن قائمة المليارديرات

txt

لأول مرة.. اكتشاف محيط ضخم تحت الأرض| كيف اختفى كل هذه السنين؟

مخدر الهروب من الواقع المأساوي 


ذكرت صحيفة التلجراف أن الشباب يلجأون إلى الكوش للهروب من واقع الحياة القاسي في دولة غرب إفريقيا التي تصنف من بين أفقر دول العالم وحيث تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 60 بالمائة.

ومن بين المتضررين، أمارا كالون، البالغ من العمر 21 عاماً، الذي ترك المدرسة، والذي شارك مع صحيفة التلجراف معاناته قائلاً إنه يدخن الكوش "لينسى مشاكله" واعترف قائلاً: "أنا أحبه، فهو يجعلني أشعر بالسعادة للحظة، بما يكفي لأن أنسى همومي ومشاكلي المجتمعية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

غياب أبرز نجومه.. صدمة للجهاز الفني في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

هدايا المصريين في عيد الفطر.. منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور

شوف بقوا بكام| مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض في العيد… تفاصيل

اعرف الزيادة هتبقى كام| هذا موعد صرف مرتبات أبريل 2024

«حافظ على أكل عيشك».. رسالة شديدة اللهجة من إعلامي شهير لـ نجم الأهلي

مقاطعة المباريات| رسالة نارية من شوبير لـ جماهير وإدارة الأهلي

مش مالي عين كولر | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

موضوعات متعلقة

مخاوف من هجوم الصين على دول العالم بكمبيوتر.. ما القصة؟

منتشر بالفعل.. العالم يقترب من وباء جديد أعنف من كورونا.. ما القصة؟

فتاة توزع صدقات في الحرم المكي من أجل جيل التسعينات.. فيديو

الذكاء الاصطناعي في طريقه ليصبح أذكى من البشر.. فما مصيرنا؟

لم يعد الأغنى بالعالم.. مارك زوكربيرج يزيح إيلون ماسك عن قائمة المليارديرات

لأول مرة.. اكتشاف محيط ضخم تحت الأرض| كيف اختفى كل هذه السنين؟

هل ستشهد مصر والدول العربية الكسوف الكلي خلال الساعات المقبلة؟

أبهرت العلماء.. مفاجأة لا تصدق في مقبرة فرعونية بالصعيد

ترشيحاتنا

مُحذرًا بكين|بايدن يعد بالدفاع عن الفلبين إذا تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي

حماس: لا اتفاق مع إسرائيل بدون عودة النازحين والانسحاب من غزة

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يفجّر مفاجأة بشأن إلغاء الدوري

تعرف على طريقة طلب «قيد عائلي» جديد من الإنترنت

45 ألف زائر لحديقة الحيوان في الإسكندرية خلال يومين

أفضل الأدعية في شهر شوال|هل ورد دعاء معين بالشرع الشريف؟.. العلماء يجيبون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ضيق ومكشوف.. رنا سماحة تظهر بإطلالة مثيرة للجدل عبر إنستجرام|شاهد

مي حلمي تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

بوزن زائد .. شاهيناز تصدم متابعيها في أحدث ظهور

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة العيد

فيديو

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ