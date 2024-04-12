إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ خلال عيد الفطر

تابع محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، في تنفيذ إزالة 5 حالات تعدي بناء مخالف علي الأراضي الزراعية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار تشديد إجراءات حماية الرقعة الزراعية، وتعزيز سيادة القانون.



وأكد محافظ كفرالشيخ، في بيان اليوم الجمعة على استمرار الحملات المكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى كافة أنحاء المحافظة، مكلفًا جميع الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكتسبات الدولة في مجال التخطيط العمراني وحماية الثروة الزراعية، مشددًا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.



وعلى صعيد متصل - تابع جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق من خلال غرفة العلميات الرئيسة بالديوان ، قيام جهاز النظافة والتجميل بحملات نظافة مكثفة ورش وتطهير صناديق القمامة وأماكن التجمعات والحدائق ورفع الإشغالات لسيولة المرور لرواد المدينة خلال أحازة عيد الفطر المبارك.



وأشار ساطور إلى أن تلك الحملات هدفها الحفاظ على مستوى النظافة فضلا عن تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات لمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا علي ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة وتحسين الصورة البصرية.