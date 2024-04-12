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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين
دوللي شاهين

كشفت الفنانة دوللي شاهين، عن موقف حدث لها في بداية مشوارها الفني مع فنانة معروفة، تسبب في أزيتها، ورفضت ذكر اسمها. 

وقالت دوللي شاهين في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد ، إنها خلال تصوير فيلم لها، تفاجئت بفنانة معروفة تدخل عليها غرفتها وتقول لها إنها بطلة هذا الفيلم وليست هي. 

وتابعت دوللي شاهين: «لقيتها دخلت عليا أوضتي وبتقولي أنا مش جاية اضايف بس بقولك أنا بطلة الفيلم ده مش انتي، وأنا زمان كنت بتخض وبسكت». 

وأضافت دوللي شاهين: «أنا كنت ماضية العمل ده وكنت البطلة وكان اسم دوللي شاهين معروف .. ولكن اتفاجئت بانها دخلالي أوضتي وبتهددني بعلاقاتها فاتخضيت من الموقف وسابتني ومشيت». 

واختتمت دوللي شاهين: «اتصالحنا بعد كدة لكن العمل باظ والصلح جه متأخر.. والفيلم اكتمل من غيري ومشاهدي اخدتها الفنانة دي  وبعدها عملت x عليا في الشركة بتاعها وأي حد يطرح اسمي تقوله لأ». 

دوللي شاهين تحتفل بكليبها 

احتفلت الفنانة دوللي شاهين، بكليبها الجديد الذي يحمل اسم ست البنات، في إحدى الكافيهات بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما انتهت من تصويره مؤخرا. 

وشهد حفل كليب دوللي شاهين، حضور صناع الكليب، وعرض له عبر شاشة عرض، معلنة عن طرحه رابع أيام عيد الفطر المبارك. 

 

كليب دوللي شاهين الجديد

كشفت الفنانة دوللي شاهين، موعد طرح أغنيتها الجديدة ست البنات، التي انتهت من تصويرها خلال الفترة الماضية على طريقة الفيديو كليب. 

وقالت دوللي شاهين في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، إنه ينتظر طرح كليب ست البنات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ثالث أو رابع أيام عيد الفطر المبارك. 

 

كليب ست البنات

الأغنية من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز والمخرج مؤمن يوسف، وتبدأ رحلة المونتاج تمهيدآ لعرضه قريبآ

 

أعمال دوللي شاهين

وكان انتهت الفنانة دوللي شاهين من تصوير فيلم «ميناتيل»، الذي من المقرر عرضه قريباً في صالات السينما، وهو من بطولة دوللي شاهين، وأحمد سلامة، وابرام سمير، ومحمد عظيمة، وإخراج احمد صالح. 

 

أغاني دوللي شاهين 

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية«حكاية بن»، وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع  "يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".

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