أول سيدة بالمراقبة الجوية.. دينا عبدالغني مشرفًا على مركز اللغة الإنجليزية بشركة الملاحة

أصدر كابتن أهاب محيي الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، قرارًا بتكليف كابتن دينا عبدالغني (كبير ضباط المراقبة الجوية) بالإشراف على أعمال مركز اللغة الإنجليزية بقطاع الأمانة الفنية بالشركة، خلفا لكابتن وائل عزت الذي كان يشغل المنصب لعدة سنوات، وتم ترقيته ليشغل منصب نائب رئيس المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

وتعد “ دينا عبدالغني ”، أول سيدة مصرية من مهنة المراقبة الجوية تتولى منصب إداري بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بعد عملها كمراقب جوي بالشركة الوطنية 18 عامًا منذ عام 2006، تدرجت خلالها في المنصب الوظيفي بمهنة المراقبة الجوية حتى وصلت إلى كبير ضباط المراقبة الجوية.

تولت دينا عبدالغني، مسئوولية السلامة ببرج المراقبة الجوية بمطار القاهرة منذ عام 2021 حتى 2024، وحصلت على دبلومة برج واقتراب من فرنسا في عام 2008، بعد إنهاء بكالوريوس المراقبة الجوية وتعيينها بشركة الملاحة الجوية في عام 2006.

مركز تدريب وتقييم اللغة الانجليزية، الذي تولت “عبدالغني” الإشراف عليه، اعتمدته سلطة الطيران المدني المصري، منذ عامين، لتكون مهمته تقييم وتدريب ضباط المراقبة الجوية للغة الإنجليزية في الطيران، حيث يخضع المراقبين الجويين في مصر وعالميًا أيضًا إلى عمليات تقييم دورية ما بين كل عامين تكون طبية، وكل ثلاثة أعوام للغة الإنجليزية طوال ممارسة عملهم في مهنة المراقبة الجوية، وذلك وفقا للمتطلبات العالمية الدولية من الصلاحية الطبية والصلاحية اللغوية ( للغة الانجليزية).

وتعد لغة التواصل بين ضباط المراقبة الجوية والطيارين، ذات أهمية كبيرة فأقل سوء فهم للتعليمات الصادرة من ضباط مراقبة الحركة الجوية من الممكن أن تؤدى للعديد من الحوادث ولذلك حددت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) أنماطًا لغوية مقررة سلفا فى التخاطب وأقرت ضرورة حصول اطقم الطائرات وضباط المراقبة الجوية على دراسة متقدمة فى اللغة الإنجليزية وفق تلك الأنماط.

وتولي الدولة خلال السنوات الأخيرة، اهتمام بالغًا بتولي السيدات المناصب القيادية داخل مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، من بينها قطاع الطيران المدني، حيث يعد الدفع بالعناصر النسائية لاسيما في قطاع الطيران، نهجًا تلتزم بترسيخه ودعمه المنظمة العالمية للطيران المدني الدولي ( إيكاو).