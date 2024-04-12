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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تعلن عن إنجازات تطوير البنية التحتية لقطاع منشآت الوزارة

صدى البلد

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن ملف تطوير البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة قائلا: "الطفرة والتدشين للمنشآت الرياضية والشبابية الجديدة، جاء وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، مع تعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين، بجانب بناء الإنسان المصرى، وهو ضمن خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الوزارة في استراتيجيتها الهادفة إلى رياضة بمفهوم جديد حريص على صحة المواطن ومواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء إنسان عصري يحقق طموحاته وأحلامه بأسلوب جديد".

وأشار الوزير أن هذه الانجازات التي حققتها الوزارة إنجازات للدولة المصرية في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى ؛ لنرى سويًا مصر الحديثة في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة، مقدماً الشكر والتقدير للرئيس على الدعم اللامحدود للشباب والرياضة، مشيرًا أن الرياضة المصرية باتت متميزةً على مستوى العالم في مختلف الفعاليات الدولية، وتقديم أبطال مصر لأداء مميز يبهر الجميع، ويعكس مدى التقدم والتطور الذى لحق بالرياضة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم والمساندة لأبناء مصر في مختلف المجالات، والتطور المذهل في البنية التحتية الرياضية.

تمتلك وزارة الشباب والرياضة (6430) منشأة شبابية ورياضية، وهى مراكز للشباب والأندية الرياضية والأندية الخاصة وأندية الشركات ومراكز ووحدات الطب الرياضى والمدن الشبابية والرياضية ومركز التعلم والابتكار الشبابي والمنتديات والمعسكرات ومراكز التنمية الرياضية والاستادات وحمامات السباحة بمراكز الشباب وصالات الأنشطة والصالات المغطاة ومشروعات حياة كريمة بالقرى المصرية وغيرها.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلي إنشاء وتطوير: (4335) ملعباً لكرة القدم، (12) مدينة شبابية والرياضية ، (14) استاد رياضي، (14) صالة رياضية منها أربعة صالات تم إنشاؤهم خصيصاً لاستضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد فى السادس من أكتوبر واستاد القاهرة وبرج العرب والعاصمة الإدارية، (14) نادى رياضى،(4) أندية متحدي الإعاقة،(30) مركزاً للابتكار والتعلم الشبابي ، (2) وحدة ومركز طب رياضي، (191) حمام سباحة بمنشآت الوزارة، وإنشاء سلسلة أندية نادى النادى وتشمل 3 فروع فى أكتوبر وشيراتون والعاصمة الإدارية، فضلاً عن تطوير مركز تدريب الفرق القومية بالمعادي.

وفي المبادرة الرئاسية حياة كريمة،  طفرة كبيرة من المشروعات الشبابية والرياضية المتضمنة بالمبادرة: منها إنشاء وتطوير شامل لعدد (1028) مركز شباب ضمن المرحلة الأولى من المشروع فيما تم إنشاء (266) مركز شباب جديد ضمن المرحلة الثانية للمشروع، وتطوير شامل لعدد 760 مركز شباب.

واختتم الوزير حديثه، أن العديد من الإنجازات تعمل عليها الوزارة كي تليق بالمواطن المصري مع الدخول للجمهورية الجديدة، وتُعبر عن قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورات البنية الرياضية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن.

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