جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التهديدات الإيرانية: الأيام المقبلة معقدة

أدلى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري بتصريح لوسائل الإعلام حول التهديد الإيراني، وقال إن “الأيام المقبلة ستكون معقدة”.

وأضاف: "نحن مستعدون لهجوم وسنعرف كيفية التصرف لحماية مواطني إسرائيل".

وتابع: أجرينا تقييمًا للوضع في مجموعة متنوعة من السيناريوهات بعد التصريحات حول هجوم إيراني، وينبغي القول إننا قد فعلنا ذلك، لقد كنا في حالة حرب طوال الأشهر الستة الماضية، لقد تعاملنا مع جميع أنواع التهديدات القائمة".

وفي كلماته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران هي التصعيد الرئيسي في الحرب، مضيفا: "إن سلوك إيران طوال الحرب يؤدي إلى تصعيد الوضع في الشرق الأوسط ويقوض الاستقرار الأمني. سنعرف كيف نتصرف حيثما دعت الحاجة لذلك".

ووفقا له، فإن الدفاع الإسرائيلي جاهز لمواجهة أي تهديد: "نحن مستعدون لهجوم وسنعرف كيف نتصرف من أجل حماية مواطني إسرائيل".

وأوضح: في هذه المرحلة لا يوجد أي تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. إذا كان هناك تغيير، فسنقوم بتحديثه على الفور".

واستطرد: في الأيام المقبلة مطلوب اليقظة، نحن مستعدون ويقظون لدينا قدرات دفاعية نحن نتابع كل ما يحدث.. سنعرف كيفية إطلاع الجمهور على آخر التطورات في المنطقة بالوقت اللازم".