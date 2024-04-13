عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسكندرية تشن حملة مكبرة لمكافحة الحشرات والقوارض بالمناطق الترفيهية والأثرية

صور من الفرق المشاركة
صور من الفرق المشاركة في الحملة

قالت الدكتورة أمل السنباطي مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالإسكندرية، إنه طبقاً للخطة الموضوعة لمكافحة الحشرات و القوارض.

تمت أعمال المكافحة باستخدام أجهرة الرذاذ والرشاشات اليدوية وأجهزة السولو بالإضافة لأعمال الضباب المسائى.

وأكد المهندس هاني راغب مدير أدارة مكافحة ناقلات الأمراض أنه تمت تغطية كل من الأماكن التالية مجمع المساجد، والمتنزهات والحدائق (الشلالات و النزهة)، والمناطق الاثرية (قلعة قايتباى)، وأيضا تغطية بعض الأماكن، ومنها منطقة بشاير الخير.

يأتي هذا طبقاً لتوجيهات الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، واستكمالاً لمتابعة فرق عمل مديرية الشئون الصحية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

الاسكندرية إدارة الأمراض المتوطنة الأمراض المتوطنة الفطر المبارك المناطق الترفيهية المناطق الأثرية حملة مكبرة مكافحة الحشرات مديرية الشئون الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

تبقى الأسود.. تعليق مثير من إمام عاشور بعد ظهوره في تدريبات الأهلي

تفوق على محترفي الزمالك.. ناقد رياضي يهاجم جماهير الأهلي بسبب موديست

كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا

ترشيحاتنا

المصارع أدهم ساري: النائب محمد أبو العينين قدوتي وكان بطلا للمصارعة

نيللي: رفضت الظهور فى البرامج الحوارية.. ودنيا سمير غانم الأنسب لتقديم الفوازير

أنبوبة بوتاجاز انفجرت.. إصابة 53 شخصا في حفل خطوبة بالمنيا|القصة كاملة

مئات المستوطنين يهاجمون بلدتين ويحرقون المنازل في رام الله

موسم مميز.. ارتفاع معدلات إشغال الفنادق في البحر الأحمر خلال عيد الفطر

هند صبري: كان نفسي أبقى وزيرة خارجية.. كنت دحيحة فى المدرسة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ