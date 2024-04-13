صحة الإسكندرية تشن حملة مكبرة لمكافحة الحشرات والقوارض بالمناطق الترفيهية والأثرية

قالت الدكتورة أمل السنباطي مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالإسكندرية، إنه طبقاً للخطة الموضوعة لمكافحة الحشرات و القوارض.

تمت أعمال المكافحة باستخدام أجهرة الرذاذ والرشاشات اليدوية وأجهزة السولو بالإضافة لأعمال الضباب المسائى.

وأكد المهندس هاني راغب مدير أدارة مكافحة ناقلات الأمراض أنه تمت تغطية كل من الأماكن التالية مجمع المساجد، والمتنزهات والحدائق (الشلالات و النزهة)، والمناطق الاثرية (قلعة قايتباى)، وأيضا تغطية بعض الأماكن، ومنها منطقة بشاير الخير.

يأتي هذا طبقاً لتوجيهات الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، واستكمالاً لمتابعة فرق عمل مديرية الشئون الصحية خلال فترة عيد الفطر المبارك.