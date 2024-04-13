أسعار النفط تستأنف مكاسبها مع ترقب إسرائيل لهجوم إيراني محتمل

استأنفت أسعار النفط مكاسبها مع استعداد إسرائيل لضربة محتملة من قبل إيران أو وكلائها، ويتطلع المتداولون إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية حول توقعات العرض والطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 90 ​​دولاراً للبرميل بعد أن أغلقت منخفضة 0.8% في الجلسة السابقة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط متجهاً نحو 86 دولاراً. وتعتقد الولايات المتحدة أن هناك هجوماً وشيكاً على إسرائيل رداً على الهجوم على المجمع الدبلوماسي الإيراني في سوريا الأسبوع الماضي. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن شخص مطلع أن إسرائيل تستعد لهجوم في اليومين المقبلين.

تصاعُد التوترات الجيوسياسية بما في ذلك الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ساهم في تنشيط سوق عقود الخيارات النفطية التي تراهن على ارتفاعه. شهدت الأيام الأخيرة زيادة في الإقبال على عقود خيارات الشراء - التي تربح عندما ترتفع الأسعار. ولا تزال خيارات الشراء على خام برنت تُتداول بسعر مقابل أعلى من خيارات البيع المقابلة.

احتمالات وصول أسعار النفط إلى 100 دولار ترتفع مع صدمات العرض

يتجه النفط الخام نحو تكبد خسارة أسبوعية، لكن خام برنت لا يزال مرتفعاً بنحو 17% هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى تخفيضات إمدادات "أوبك+". حافظت "أوبك" على توقعاتها القوية لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 في تقرير شهري أمس الخميس، وكان كبار المتداولين وبنوك وول ستريت أكثر ميلاً نحو توقع صعود الأسعار. وستقدم وكالة الطاقة الدولية لمحة سريعة عن السوق في وقت لاحق من اليوم .