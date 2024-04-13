حدث عالمى مهم بعد 3 سنوات ينتظره محبو الطبيعية والفلك| ما هو

يهتم العلماء بالظواهر الطبيعية والفلكية التي لا تتكرر كثيرا بشكل مكثف بسبب ندرتها وصعوبة معرفة تفاصيلها وتأثيرها على الإنسان والبيئة.

ومن أبرز الظواهر التى تجذب أنظار العلماء هى الكسوف الكلي للشمس وهذا كان سبب الضجة العالمية التى حدثت أول أبريل الجارى.

ووفقا لما جاء في موقع"ساينس آلرث" إن الكسوف الكلي للشمس المقبل من المتوقع أن يحدث بعد أكثر من 3 سنوات وتحديدا في 2 أغسطس 2027.

الكسوف

ويعد الكسوف الكلي ظاهرة فلكية نادرة تحدث في بلاد محددة ومن المتوقع أن تكون المرة القادمة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.



نشرت المجلة أهم تفاصيل الكسوف الكلي للشمس القادم في 2 أغسطس 2027 مثل ط مساره ومناطق حدوثه وأهميته العلمية والسياحية.

سيبدأ مسار الكسوف الكلي من المحيط الأطلسي، ويمر فوق شمال إفريقيا، ويشمل دولًا مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسعودية والعراق، ثم ينتهي في شبه الجزيرة العربية.