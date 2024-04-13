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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات وسحب دخان كثيفة..جيش الاحتلال يقصف موقعا عسكريا كبيرا لحزب الله جنوب لبنان

قصف إسرائيلي جنوب
قصف إسرائيلي جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت،  أنه قصف مجمعا عسكريا كبيرا لحزب الله بمنطقة الريحان جنوب لبنان.

وتضمن المجمع العديد من المباني وموقعا عسكريا، وفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجاءت الضربة بعد وابل من أكثر من 40 صاروخا أطلقها حزب الله الليلة الماضية على شمال إسرائيل.

 

ووفقا ل"الوكالة الوطنية للاعلام"، التابعة لوزارة الاعلام اللبنانية،  فإن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ قرابة السادسة والربع من صباح اليوم عدوانا جويا، فشن غارتين على منطقتي كسارة العروش وبئر كلاب على مرتفعات جبل الريحان.

وألقت الطائرات 4 صواريخ جو - ارض على المنطقة المستهدفة، أحدث انفجارها دويا تردد صداه في إقليم التفاح والنبطية وإقليم الريحان وتعالت سحب الدخان الكثيف.

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