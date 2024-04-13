6 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة

يبدو أن فريق الزمالك في كرة القدم سيواجه تحديات كبيرة في مباراته المرتقبة ضد الغريم التقليدي الأهلي، حيث من المؤكد غياب ستة لاعبين أساسيين خلال هذه المواجهة المهمة، المقررة السابعة مساء الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري Nile.

الغيابات المؤكدة للزمالك أمام الأهلي تشمل:

1. يوسف أوباما بسبب الإصابة.

2. محمود حمدي الونش بسبب الإصابة.

3. محمد عبد الشافي بسبب الإصابة.

4. محمود علاء بسبب الإصابة.

5. محمد صبحي بسبب الإصابة.

6. إبراهيما نداي بسبب عدم اكتمال الجاهزية.

بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز، يحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري Nile، برصيد 18 نقطة من 12 مباراة. بينما يحتل الأهلي المركز التاسع بقيادة المدرب مارسيل كولر، برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

يسعى كل فريق للفوز في هذه المواجهة المؤجلة، وذلك من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب، مما يجعل هذه القمة المرتقبة أكثر إثارة وتشويقاً لعشاق كرة القدم.