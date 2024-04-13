إعلام عبري: السفينة المستولى عليها من إيران بمضيق هرمز مملوكة لإسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرض سفينة مملوكة جزئيا لإسرائيل لهجوم بالقرب من مضيق هرمز.

ووفقا لإذاعة جيش الاحتلال فإن السفينة التي استولت عليها إيران بالقرب من هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري قوله إن إيران تقف وراء الهجوم على سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

قامت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بالاستيلاء على سفينة في مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وبشكل رسمي استولت القوات الإيرانية على السفينة البرتغالية "MSC ARIES" بمضيق هرمز.

ونفذت القوات البحرية للحرس الثوري الايراني عملية انزال جوي فوق السفينة MSC ARIES بواسطة مروحية حربية.

وقال الجيش البريطاني ان جهة مجهولة ربما صعدت على متن سفينة بالقرب من مضيق هرمز الحيوي وأنها على الأغلب مجموعة تابعة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت مصادر أن السفينة التي استولت عليها قوات إيرانية تجارية وتحمل حاويات كانت متجهة للهند، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وذكرت العربية أن 20 فلبينيا كانوا على متن السفينة البرتغالية التي استولت عليها إيران في مضيق هرمز.