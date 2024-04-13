تحويلة خطأ سبب خروج العربة الأخيرة بقطار كفرالشيخ - شربين عن القضبان

تسببت تحويلة خطأ بالدقهلية فى خروج العربة الأخيرة بقطار كفرالشيخ - شربين عن القضبان وتم توجيه سيارات الإسعاف وونش السكة الحديد.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من شرطة النجدة بخروج عربة قطار من احد القطارات.. قطار كفر الشيخ - شربين .

انتقل ضباط مباحث النقل والمواصلات الي مكان البلاغ وبالفحص تبين خروج العربه الاخيرة من قطار كفرالشيخ - شربين رقم ٨٧٦ من المسار بسبب فتح التحويلة بطريق الخطأ .

تم توجه سيارات الإسعاف ولا توجد اي خسائر بالأرواح أو إصابات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.