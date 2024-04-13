ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز وحركة الدقيق المدعم والأسواق وفقًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على المخابز والأسواق.

وشنت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملة تموينية على المخابز والأسواق والتي أسفرت عن ضبط عدد ٩ شكاير دقيق بلدى مدعم استخراج ٨٧.٥ ٪ زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى ٤٥٠ كجم داخل أحد المخابز السياحية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.