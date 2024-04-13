عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: سنساعد إسرائيل ولن ينجح هجوم إيران

بايدن
بايدن

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل 'عاجلا وليس آجلا' وحذر طهران من المضي قدما.
 

وعندما سأله الصحفيون عن رسالته إلى إيران، قال بايدن ببساطة: 'لا تفعل'، وأكد التزام واشنطن بالدفاع عن إسرائيل.


وقال 'نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل. سندعم إسرائيل. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل ولن تنجح إيران'.


استعدت إسرائيل لهجوم من قبل إيران أو وكلائها مع تزايد التحذيرات من الانتقام من هجوم على مجمع السفارة الإيرانية الأسبوع الماضي في دمشق أدى إلى مقتل قائد كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وستة ضباط آخرين.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الغارة الجوية التي وقعت في الأول من أبريل، لكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال إن إسرائيل 'يجب أن تُعاقب وستُعاقب' على عملية قال إنها تعادل هجوماً على الأراضي الإيرانية.


وقال بايدن إنه لن يكشف عن معلومات آمنة، لكنه قال إنه يتوقع أن الهجوم الإيراني قد يأتي 'عاجلا وليس آجلا'. وتحدث للصحفيين في البيت الأبيض بعد خطاب افتراضي أمام مؤتمر للحقوق المدنية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن الولايات المتحدة سارعت بالسفن الحربية إلى مواقعها لحماية إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة، على أمل تجنب هجوم مباشر من إيران على إسرائيل قد يحدث يوم الجمعة أو السبت.
 

وقالت الصحيفة إن التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة والتي تعد جزءًا من محاولة لتجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط جاءت بعد تحذير من شخص مطلع على الأمر بشأن توقيت وموقع الهجوم الإيراني المحتمل.

لكن الصحيفة نقلت عن شخص أطلعته القيادة الإيرانية قوله إنه بينما تتم مناقشة خطط الهجوم، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.
 

وحذرت دول من بينها الهند وفرنسا وبولندا وروسيا مواطنيها من السفر إلى المنطقة المتوترة بالفعل بسبب الحرب في غزة التي دخلت الآن شهرها السابع. ودعت ألمانيا مواطنيها يوم الجمعة إلى مغادرة إيران.
 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الهجوم الوشيك من قبل إيران على إسرائيل يمثل تهديدا حقيقيا وقابلا للتطبيق، لكنه لم يقدم تفاصيل حول أي توقيت محتمل.
 

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تدرس وضع قوتها في المنطقة في ضوء تهديد طهران وتراقب الوضع عن كثب. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الأيام المقبلة

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

كاف يُخطر الزمالك بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة| ما هو

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها ورشاقتها فى الجيم | شاهد

شروط التقديم لوظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية.. كل ما تحتاج معرفته

موضوعات متعلقة

الفاتيكان: البابا فرانسيس عبر عن حزنه العميق إزاء حادث الطعن في سيدني

جالانت يدعو المستوطنين لعدم تطبيق القانون بأيديهم بعد العثور على جثة المراهق الإسرائيلي

زيلينسكي يوجه الشكر لـ ألمانيا على تسليم نظام صواريخ باتريوت إضافي لاوكرانيا

وزراء الخارجية الأوروبيون يحذرون من التصعيد بين إيران وإسرائيل

الشرطة الاسترالية تقـ.ـتل مهاجم سيدني بعد استهدافه 6 أشخاص في مركز بوندي التجاري

مئات المستوطنين الإسرائيليين يحتشدون في قرى فلسطينية ويهاجمون سكانها بالضفة الغربية

البرتغال تعلن اتصالها بالسلطات الإيرانية بعد الاستيلاء على سفينة شحن ترفع علمها

إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى تحسبا للعدوان الإيراني المرتقب

ترشيحاتنا

إكرام الميت.. لماذا رفض خبير آثار إعادة دفن مومياوات الفراعنة؟

دار الإفتاء: مهما أكل الصائم أو شرب ناسيًا لم يفطر وصح صومه

مصرع نجم مازيمبي السابق في حادث أليم

مانشستر سيتي يكتسح لوتون بخماسية ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

سرقة المتحف المصري الكبير.. قيادات الآثار يواجهون هذه العقوبة طبقا للقانون

قصر باكنجهام: الملك تشارلز أصيب بالصدمة والرعب عقب علمه بحادث سيدني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك قاروص بالخضار مشوي في الفرن| صحي و لذيذ

نشرة المرأة والصحة.. سعر إطلالة دينا الشربيني في صاحبة السعادة يثير ضجة.. اكتشف أنواع حجر العقيق وألوانه الجذابة

 سامح يسري يتألق في حفل عيد الفطر على مسرح السامر

حدث عالمى مهم بعد 3 سنوات ينتظره محبو الطبيعية والفلك| ما هو

فيديو

ماغي بو غصن ترد على تشبيه شخصية يسار بالإعلامية رضوى الشربيني

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ