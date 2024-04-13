بايدن: سنساعد إسرائيل ولن ينجح هجوم إيران

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل 'عاجلا وليس آجلا' وحذر طهران من المضي قدما.



وعندما سأله الصحفيون عن رسالته إلى إيران، قال بايدن ببساطة: 'لا تفعل'، وأكد التزام واشنطن بالدفاع عن إسرائيل.



وقال 'نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل. سندعم إسرائيل. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل ولن تنجح إيران'.



استعدت إسرائيل لهجوم من قبل إيران أو وكلائها مع تزايد التحذيرات من الانتقام من هجوم على مجمع السفارة الإيرانية الأسبوع الماضي في دمشق أدى إلى مقتل قائد كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وستة ضباط آخرين.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الغارة الجوية التي وقعت في الأول من أبريل، لكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال إن إسرائيل 'يجب أن تُعاقب وستُعاقب' على عملية قال إنها تعادل هجوماً على الأراضي الإيرانية.



وقال بايدن إنه لن يكشف عن معلومات آمنة، لكنه قال إنه يتوقع أن الهجوم الإيراني قد يأتي 'عاجلا وليس آجلا'. وتحدث للصحفيين في البيت الأبيض بعد خطاب افتراضي أمام مؤتمر للحقوق المدنية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن الولايات المتحدة سارعت بالسفن الحربية إلى مواقعها لحماية إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة، على أمل تجنب هجوم مباشر من إيران على إسرائيل قد يحدث يوم الجمعة أو السبت.



وقالت الصحيفة إن التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة والتي تعد جزءًا من محاولة لتجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط جاءت بعد تحذير من شخص مطلع على الأمر بشأن توقيت وموقع الهجوم الإيراني المحتمل.

لكن الصحيفة نقلت عن شخص أطلعته القيادة الإيرانية قوله إنه بينما تتم مناقشة خطط الهجوم، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.



وحذرت دول من بينها الهند وفرنسا وبولندا وروسيا مواطنيها من السفر إلى المنطقة المتوترة بالفعل بسبب الحرب في غزة التي دخلت الآن شهرها السابع. ودعت ألمانيا مواطنيها يوم الجمعة إلى مغادرة إيران.



وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الهجوم الوشيك من قبل إيران على إسرائيل يمثل تهديدا حقيقيا وقابلا للتطبيق، لكنه لم يقدم تفاصيل حول أي توقيت محتمل.



وقال كيربي إن الولايات المتحدة تدرس وضع قوتها في المنطقة في ضوء تهديد طهران وتراقب الوضع عن كثب.