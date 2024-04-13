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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في النظافة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستكمال جولاته الصباحية المفاجئة برابع ايام عيد الفطر المبارك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات على حرم الطريق العام وازالة التعديات على الاراضي الزراعية خلال أيام عيد الفطر المبارك بشوارع قرى ومدن المحافظة حيث قام المحافظ بمتابعة جهود الوحدات المحلية في ١٢ مركز ومدينة من خلال مركز السيطره الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام .

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وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على مستوى أعمال النظافة ورفع الاشغالات بقرى ومدن المحافظة موجهاً الشكر لرجال الوحدات المحلية وخاصة عمال النظافة على مجهودهم طوال اليوم.

وجه المحافظ بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة .

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

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كما تابع المحافظ عملية إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة المحلة واكد المحافظ التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بخاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك والتعامل الفورى معها فى المهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين والتشديد بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية من التعديات على ممتلكات الدولة والبناء المخالف.

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جدير بالذكر أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الفطر، مع الجاهزية التامة للأجهزة التنفيذية، للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الفطر.

 

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