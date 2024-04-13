وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفيات المحلة خلال فترة إجازة عيد الفطر

قام الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية بجولة تفقدية في رابع أيام عيد الفطر المبارك علي مستشفي المحلة العام ومستشفى صدر المحلة، وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان وبتعليمات الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظه الغربية لمتابعة أنشطة المستشفيات و جاهزيتها خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك .

وبدأت الجولة التفقدية بمستشفى المحله

والمرور على أقسام الإستقبال والطوارئ ومتابعه توافر الأدوية والمستلزمات ورفع جاهزية المستشفي خلال فترة أجازة العيد، كما قام بتفقد أقسام الاشعه و الغسيل الكلوي واقسام العنايه المركزه واقسام الحضانات والتاكد من توافر مشتقات الدم في بنك الدم بمستشفى المحله العام ووجه وكيل الوزاره الشكر للفريق الطبي المتواجد خلال فتره النوبتجية .

وأنهى الجولة بالمرور على مستشفى صدر المحله وتفقد العيادات المسائيه كما قام بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايه المركزة للتأكد من توافر كافة مستلزمات التشغيل من أدوية ومستلزمات، والتأكد من جودة الخدمات الطبيه التي يتلقاها المريض.

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