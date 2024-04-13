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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية يفاجئ مستشفى قطور ويحيل المتغيبين لتحقيق عاجل

وكيل صحه الغربيه
وكيل صحه الغربيه

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية مستشفى قطور المركزي وإحالة المتغيبين عن عملهم  إلى التحقيق الفوري.

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محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مركز ومدينة طنطا في اجتماعه الصباحي

وجاء ذلك في ضوء توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحه والسكان وتعليمات الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالمتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة للمنشآت الصحية خلال  ايام عيد الفطر المبارك.

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كما تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ  وبنك الدم وأقسام الأشعة، واستقبال الباطنة والحضانات والعنايه المركزة، والاطمئنان على المرضى ومدى توافر المستلزمات الطبية، وتقديم الخدمات الصحية اللازمة .

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محافظ الغربية يوجه برفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام


وفي نهايه الجولة وجه دكتور أسامة بزيادة أعداد التمريض في أقسام الاستقبال والطوارئ.

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