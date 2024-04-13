وكيل صحة الغربية يفاجئ مستشفى قطور ويحيل المتغيبين لتحقيق عاجل

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية مستشفى قطور المركزي وإحالة المتغيبين عن عملهم إلى التحقيق الفوري.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان وتعليمات الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالمتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة للمنشآت الصحية خلال ايام عيد الفطر المبارك.



كما تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وبنك الدم وأقسام الأشعة، واستقبال الباطنة والحضانات والعنايه المركزة، والاطمئنان على المرضى ومدى توافر المستلزمات الطبية، وتقديم الخدمات الصحية اللازمة .



وفي نهايه الجولة وجه دكتور أسامة بزيادة أعداد التمريض في أقسام الاستقبال والطوارئ.