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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تبدأ 10 يونيو.. التعليم تكشف تفاصيل موعد وانتهاء امتحانات الثانوية العامة

امتحانات
امتحانات

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم الإعلان عن جدول إمتحانات الثانوية العامة، يوم 10 يونيو المقبل، على أن تبدأ المواد التي تضاف للمجموع، يوم 22 يونيو، على أن تنتهي 20 يوليو.

 

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الجدول استعراض لجهود الوزارة لسير العملية الامتحانية للثانوية العامة، مؤكدا أن البيان الذي أصدرته الوزارة بيان طمأنة.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة شددت على حرصها على بذل كافة الجهود الممكنة لضمان انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

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