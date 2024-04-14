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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فكرت في العودة للتمثيل.. تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة شيرين سيف النصر

الفنانة شيرين سيف
الفنانة شيرين سيف النصر

أكد خالد محي الدين، مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، أن وفاة الفنانة كانت صادمة، مشيرا إلى أن شيرين سيف النصر لم تكن تعاني من أي مرض سوى أن ضغطها كان منخفض.

 

وقال خالد محي الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إنه قبل وفاة شيرين سيف النصر، تحدثت معه عن عودتها للأعمال الدرامية، خاصة أنها كانت متابعة لها.

 

وتابع  مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، أنه سيتم إقامة عزاء لها يوم الثلاثاء المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية، مؤكدا أنه فى لحظاتها الأخيرة حدث لها هبوط ثم حضرت الإسعاف، ثم توفت فى نفس الوقت.

شيرين سيف النصر مرض الأعمال الدرامية عزاء مسجد الحامدية الشاذلية

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