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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع جولاته المفاجئة على حملات رفع الإشغالات بسمنود

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،بمتابعة جولاته المفاجئة والتي بدأت من أول ايام عيد الفطر المبارك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام خلال أيام العيد.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

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محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مركز ومدينة طنطا في اجتماعه الصباحي

 قام المحافظ بجولة صباحية بمركز ومدينة سمنود والطريق الدائري بالمحلة وخلال الجوله تم إزالة كافة الإشغالات بالشوارع ووجه المحافظ بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة .

محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في النظافة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

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