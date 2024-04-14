بعد الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. بوريل يدعو لاجتماع استثنائي لوزراء أوروبا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه دعا لاجتماع استثنائي عبر الفيديو لوزراء خارجية التكتل بعد الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.

وأضاف بوريل عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الهدف منه المساهمة في وقف التصعيد وتحقيق الأمن في المنطقة.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال الليل.