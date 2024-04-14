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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. التحالف الوطني يطلق المرحلة الأولى من القافلة السادسة لدعم غزة

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الأحد الموافق 14إبريل 2024، عن انطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين .

وتتضمن القافلة أكثر من 250قاطرة محملة بأكثر 4009طنًا من المواد الغذائية و الأدوية و المستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات .
حيث شملت أكثر من3100ألف طنًا من  المواد الغذائية ونحو 246طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة، بالإضافة لأكثر من 100 طنًا من الملابس والبطاطين، وأكثر من 100طنًامن الخيام والمراتب والمخدات ،ونحو430طنًا من المياه المعدنية، بالإضافة لنحو 2طن من المنظفات.
 

يأتي ذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين. 


يشارك في القافلة نحو12كيانًا من كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: ( مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية ، مؤسسة صناع الخير للتنمية ،جمعية أبشر ،مؤسسة ابو العينين، بنك الطعام المصري ،مؤسسة جمال الجارحي ،بنك الشفاء المصري ،مؤسسة الإغاثة و الطوارئ ،جمعية الباقيات الصالحات ،مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة مصر الخير ، مؤسسة حياة كريمة) .


يأتي ذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة،وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
 

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