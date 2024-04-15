سهل وسريع.. طريقة تحضير الجلاش باللحم المفروم

صينية الجلاش باللحم المفروم من الأكلات البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات جلاش باللحم المفروم

لفه جلاش نصف كيلو

نصف كوب ماده دهنيه

نصف كيلو لحم مفروم

بصله حجم متوسط

كرفس اختياري

جزره وسط اختياري

كوب جبن شيدر او اي نوع جبن تفضلوه اختياري

نصف كوب صلصله طماطم اختياري

٢ ملعقه صغيره ملح

ملعقه صغيره فلفل اسود

مكونات خليط الحليب والبيض

كوب حليب

بيضه حجم وسط

ملعقه صغيره ملح

نصف كلعقه صغيره فلفل اسود

طريقه تحضير الجلاش باللحم المفروم

شوحي الخضار في ملعقه كبيره زيت لمده دقيقتين، ثم ضيفي اللحم المفروم ونقلب لمده خمس دقايق وهنضيف الملح والفلفل

ادهني الصينية بالمادة الدهنية، ثم ضيفي نصف كمة الجلاش ونقطعها ونضيف نصف كمية المادة الدهنية وبعدين نضيف اللحم المفروم والجبنة ونحط باقي كميه الجلاش وباقي كمة المادة الدهنية.

تدخل الفرن علي درجه حرارة ١٩٠ لمدة من ١٥ دقيقة ل ٢٠ دقيقة وتطلع نضيف عليها خليط الحليب والبيض ونرجعها تاني الفرن لمدة ٥ دقايق او حتى الحصول علي اللون المطلوب .