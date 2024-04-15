عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سهل وسريع.. طريقة تحضير الجلاش باللحم المفروم

جلاش
جلاش

صينية الجلاش باللحم المفروم من الأكلات البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

txt

قبل العيد.. طريقة تحضير بسكوت اللوز المحمص

txt

من غير لحم.. طريقة تحضير كباب الحلة بتكلفة بسيطة

مكونات جلاش باللحم المفروم

لفه جلاش نصف كيلو
نصف كوب ماده دهنيه 
نصف كيلو لحم مفروم
بصله حجم متوسط
كرفس اختياري
جزره وسط اختياري
كوب جبن شيدر او اي نوع جبن تفضلوه اختياري 
نصف كوب صلصله طماطم اختياري 
٢ ملعقه صغيره ملح
ملعقه صغيره فلفل اسود

مكونات خليط الحليب والبيض
كوب حليب 
بيضه حجم وسط 
ملعقه صغيره ملح
نصف كلعقه صغيره فلفل اسود

طريقه تحضير الجلاش باللحم المفروم 

شوحي الخضار في ملعقه كبيره زيت لمده دقيقتين، ثم ضيفي اللحم المفروم ونقلب لمده خمس دقايق وهنضيف الملح والفلفل

ادهني الصينية بالمادة الدهنية، ثم ضيفي نصف كمة الجلاش ونقطعها ونضيف نصف كمية المادة الدهنية وبعدين نضيف اللحم المفروم والجبنة ونحط باقي كميه الجلاش وباقي كمة المادة الدهنية.

تدخل الفرن علي درجه حرارة ١٩٠ لمدة من ١٥ دقيقة ل ٢٠ دقيقة وتطلع نضيف عليها خليط الحليب والبيض ونرجعها تاني الفرن لمدة ٥ دقايق او حتى الحصول علي اللون المطلوب .

جلاش جلاش باللحم المفروم مكونات جلاش باللحم المفروم طريقه تحضير الجلاش باللحم المفروم الحليب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

5 أيام متتالية| هذه أجازة شم النسيم وعيد العمال.. بشرى سارة

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

على البحر.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي وإمام عاشور

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث للجسم عند عدم النوم بشكل كافي؟

على البحر.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد

ملابس رياضية.. ريم سامي تثير الجدل رفقة زوجها في إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

بالحجاب وعباءة أنيقة.. رنا رئيس تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

فستان لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهور جديد| شاهد

ملابس لافتة.. دينا الشربيني تستعرض جمالها | شاهد

لو وزنك زاد .. أسرع طريقة للعودة لـ فورمة الصيف

حذاء غريب.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها | شاهد

ترشيحاتنا

اتصال عاجل بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الأردني بشأن الهجوم الإيراني

تعليق مثير لنبيل الحلفاوي عن غياب شيكابالا ومصطفى شلبي

وزير الخارجية الأمريكي لنظيره التركي: واشنطن ستظل يقظة في مواجهة تحديات المنطقة

من إيران واليمن.. الجيش الأمريكي يكشف عدد الصواريخ والمسيرات التي دمرها

عمرو أنور: مباراة الأهلي والزمالك بطولة خاصة وخارج التوقعات

بأقل سعر في مصر .. اركب سيارة "توب لاين" 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل وسريع.. طريقة تحضير الجلاش باللحم المفروم

لوك جديد .. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا |شاهد

مكياج لافت.. مريم الخشت تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ