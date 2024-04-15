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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مؤلفة بدون سابق إنذار: اتخضيت من رد فعل الجمهور على المسلسل

بدون سابق انذار
بدون سابق انذار

أكدت ألما كفارنة مؤلفة مسلسل بدون سابق إنذار الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي انها سعيدة بردود الفعل الكبيرة على المسلسل.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:"سعيدة جداً ومخضوضة ولا زلت في حالة تأهب وترقب وأتابع كل رأي وما يكتب باهتمام، وممتنة لكل من شارك رأيه الإيجابي سواء من الجمهور أو النقاد.

شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار  اتفاقا بين حسن ونهى على إنهاء إجراءات الطلاق بينهما وإعادة المحل له من جديد، بعد الكثير من المشاكل التي عاشوها سوياً والتي انتهت بحبس شقيقها بتهمة الاتجار بالمخدرات.

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اعترفت الممرضة سحر باستبدالها للطفل عمر في الحضانة بطفل ابنتها على، لتبرر فعلتها بسبب موت 5 أطفال لها سابقاً، وسرعان ما شهدت الحلقة مواجهة بين الممرضة سحر وابنتها التي اعترفت فيها بفعلها ذلك من أجل المحافظة لها على ورث زوجها بعد وفاة اطفالها.


.شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد تطورات مثيرة، حيث تبدأ بعثور مروان وليلى على نجلهم عمر، حيث كان قد هرب من المستشفى بعد سماعه لهما ومعرفة أنه ليس ابنا لهما.


يذهب مروان لمنزل "سحر" كبيرة الممرضات التي كانت موجودة في المستشفى التي ولد بها نجله الحقيقي قبل أن يتم تبديله مع "عمر".

وهناك يشاهد حفيد الممرضة "علي" ويبدأ الشك في الدخول إليه في احتمالية أن يكون علي نجله الحقيقي، خاصة بعد علمه أنه ولد في نفس يوم مولد عمر وفي نفس المستشفى.

المسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.


بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص لـ بسمة .

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