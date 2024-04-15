لتحقيق المظهر الحضارى.. رئيس مدينة بورفؤاد يؤكد على أهمية دور عمال النظافة

وجه الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، الأجهزة التنفيذية بمواصلة تنفيذ حملات مكثفة لفرض الإنضباط وتهذيب الشوارع من الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون على المخالفين بمحيط مساكن الفيروز

جاء ذلك خلال جولة رئيي المدينة ظهر اليوم لمتابعة جهود منظومة تحسين البيئة في رفع كفاءة مساكن الفيروز.

كما شدد رئيس مدينة بورفؤاد على مسئولي المتابعة الميدانية و الإشغالات برفع جميع الإشغالات بشوارع المدينه المختلفة والتواجد بصفة دائمة بالشوارع لمنع الباعة الجائلين من التواجد بالشوارع، تسهيلاً للحركة المرورية.

وفي سياق متصل، وجه رئيس مدينة بورفؤاد ببذل مزيد من الجهد على ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول، مشدداً على الرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها.

وتابع رئيس مدينة بورفؤاد ما وصلت إليه خطة العمل حيث شدد على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافة .

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد على أهمية دور عمال النظافة والذي يعد عاملاً أساسياً في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف للمدينة وأيضاً لجهودهم المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للإرتقاء بحياة المواطنين، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم لهم.

كما اكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في ملف النظافة ، وذلك لحرصهم على تحقيق الواجهة المشرفة للمدينة بما يتماشى مع المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، فضلاً عن تحقيق سبل الراحة للمواطنين و العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بنطاق المدينة، موجهاً باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف، للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.