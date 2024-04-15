عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منع 52 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر بالجيزة

ازالة تعديات
ازالة تعديات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بملاحقة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ورصدها على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك في اطار التكليفات الصادرة من الدولة في ذلك الصدد. 


واشار محافظ الجيزة ان جهود الرصد والمتابعة قد اسفرت عن منع  ٥٢ مخالفة وتعدي في المهد علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء خلال إجازة العيد بمراكز ومدن وأحياء المحافظة . 


لافتاً ان المخالفات تنوعت ما بين منشآت بالبلوك الأبيض و أسوار و غرف وشدات خشبية وأعمال تعلية وأعمدة خرسانية وحوائط وأساسات وحظائر وشون) وقد تم إزالة حالات المخالفة وتحرير المحاضر لأصحابها.


وأكد محافظ الجيزة عقب متابعته وتقييمه لتقارير أداء جميع أجهزة المحافظة خلال إجازة عيد الفطر أن غرفة العمليات تعاملت مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالظواهر السلبية خلال إجازة العيد وتم توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها، مؤكدًا أنه تم شن حملات مستمرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب علي جميع خطوط سيارات الأجرة وعدم استغلال المواطنين.


وقال اللواء أحمد راشد إنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية برفع درجة الاستعداد القصوي خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الأسواق  للتأكد من جودة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة والمرور علي الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من انتظام تواجد الإدارات الميدانية.


وأشار إلي أنه تم المرور على  المستشفيات للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والمستلزمات العلاجية والأدوية وانتظام الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين علي الوجه الاكمل خلال أجازة عيد الفطر المبارك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين عن العمل.


كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز رفع كافة مظاهر الإهمال المتمثلة في الأسواق العشوائية والإشغالات والتعديات التي كانت تعوق الطريق أمام حركة المواطنين. 


ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمحافظة، لما بذلوه من جهود في تطبيق الخطة التي تم وضعها للعمل خلال أيام العيد لراحة وسلامة المواطنين  من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على ما تحقق على أرض المحافظة من إنجازات ومشروعات قومية ضمن خطة الدولة .

IMG-20240415-WA0017
IMG-20240415-WA0017
IMG-20240415-WA0018
IMG-20240415-WA0018
IMG-20240415-WA0015
IMG-20240415-WA0015
IMG-20240415-WA0016
IMG-20240415-WA0016
IMG-20240415-WA0014
IMG-20240415-WA0014
IMG-20240415-WA0013
IMG-20240415-WA0013
IMG-20240413-WA0033
IMG-20240413-WA0033
IMG-20240413-WA0023
IMG-20240413-WA0023
IMG-20240413-WA0029
IMG-20240413-WA0029
IMG-20240413-WA0032
IMG-20240413-WA0032
IMG-20240413-WA0024
IMG-20240413-WA0024
IMG-20240413-WA0034
IMG-20240413-WA0034
IMG-20240413-WA0031
IMG-20240413-WA0031
IMG-20240413-WA0028
IMG-20240413-WA0028
IMG-20240413-WA0035
IMG-20240413-WA0035
IMG-20240413-WA0030
IMG-20240413-WA0030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

مفاجأة بشأن شركة أوبر.. محامي المتهم بواقعة حبيبة الشماع يكشف التطورات|فيديو

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

قبل 30 يونيو.. نداء عاجل للأجانب المتواجدين بالبلاد

بتوب الستومك.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تثير الجدل

موضوعات متعلقة

انتظام الدراسة بمدارس الجيزة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

خلال إجازة عيد الفطر.. ضبط 500 مخالفة تموينية لمحال ومخابز ومستودعات بالجيزة

«محمد طارق» يخطف قلب السندريلا «أروى عماد» في حفل زفاف أسطوري |شاهد

الجيزة تزيل 17 حالة بناء مخالف وتعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

رفع 45 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف البر الشرقي والغربي لترعة المريوطية

محافظ الجيزة يرسم البهجة على وجوه الأيتام والمسنين والمرضى ويقدم لهم التهنئة والهدايا

محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود

ترشيحاتنا

مواجهة شرسة.. اللقاء الأول بين أسرتي حبيبة الشماع وسائق أوبر.. فيديو

خلصوا عليه في شهر رمضان..أسرة القتـ يل: كان العائل الوحيد ونطالب بالقصاص

قرار عاجل من التعليم بتنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة

انخفاض ملموس في الأسعار.. 8 سلع تشهد رحلة هبوط من بينها الأرز| القائمة كاملة

«اتكلم عربي».. جهود الهجرة للحفاظ على الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج| تعرف عليها

لابيد يدعو إلى إسقاط حكومة نتنياهو وتعيين جانتس رئيسا للوزراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف .. هدى الأتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

بـ 10 جنيهات فقط .. طريقة عمل المايونيز

مش هتندم على شرائه.. تسريبات حول هاتف Razr Plus 2024

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل وجبة الفطار

فيديو

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ