ترتيب أندية الدوري المصري قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

يستضيف الزمالك، اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، "الثامنة بتوقيت السعودية"، النادي الأهلي في مواجهة من العيار الثقيل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

جدول ترتيب دوري NILE قبل لقاء القمة:

1- بيراميدز: 29 نقطة

2- إنبي: 28 نقطة

3- المصري البورسعيدي: 28 نقطة

4- الاتحاد السكندري: 27 نقطة

5- زد: 24 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا: 23 نقطة

7- الجونة: 22 نقطة

8- سموحة: 22 نقطة

9- الأهلي: 21 نقطة

10- فيوتشر: 21 نقطة

11- طلائع الجيش: 21 نقطة

12- الزمالك: 18 نقطة

13- البنك الأهلي: 18 نقطة

14- الإسماعيلي: 18 نقطة

15- بلدية المحلة: 16 نقطة

16- فاركو: 12 نقطة

17- المقاولون: 12 نقطة

18- الداخلية: 9 نقاط