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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. سامح شكري وكبيرة منسقي الأمم المتحدة يؤكدان حتمية تكثيف حجم المساعدات للفلسطينيين..وتحركات جديدة في أسعار الذهب

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو اليوم، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 إبريل 2024.. وعيار 21 مفاجأة

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 15 أبريل 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3680 جنيها للجرام.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 15 أبريل 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 15 أبريل 2024.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.65 جنيه للبيع، و47.52 جنيه للشراء.

الأرصاد: استمرار ارتفاع قيم الحرارة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الاثنين سيشهد استمرارا لارتفاع قيم درجات الحرارة من درجة إلى 2 درجة. 

الأردب يصل لـ2000 جنيه.. تموين الفيوم تكشف تفاصيل بدء موسم توريد القمح

تحدث حرز الله مدير تموين الفيوم عن تفاصيل بدء موسم توريد القمح ، مؤكداً أنه تم تحديد سعر أردب القمح ، حيث وصل إلى 2000 جنيه وفقاً لدرجته من النظافة.

القومي لتنظيم الاتصالات: قدمنا خطا لذوي الهمم بتخفيض 50%

أكد محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يحرص على التواصل مع ذوي الهمم وأطلق مبادرات عديدة في هذا الإطار.

كاميرون: حظر الحرس الثوري الإيراني مازال قيد المراجعة

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن حظر الحرس الثوري الإيراني ما زال قيد المراجعة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

أستاذ الصحة العامة: فحص 5 ملايين طالب ابتدائي بمبادرة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

قال الدكتور أشرف حتة، أستاذ الصحة العامة، إنه خلال الـ5 أشهر الماضية تم فحص 5 ملايين طالب ابتدائي بمبادرة "الأنيميا والسمنة والتقزم"، وهي تعتبر مبادرة إنسانية وتستهدف المصريين وغير المصريين بكل المدارس سواء حكومية أو خاصة.

سامح شكري وكبيرة منسقي الأمم المتحدة يؤكدان حتمية تكثيف حجم المساعدات للفلسطينيين

أكد سامح شكري وزير الخارجية وكبيرة منسقي الأمم المتحدة في غزة حتمية تكثيف حجم المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”

التضامن: 270 ألف حالة طلاق في 2023

قال أحمد عباس المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن، إن مشروع مودة برنامج أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلف به بوزارة التضامن الاجتماعي، في يونيو 2018، في مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة.

معتز الفحل: مصر لديها رؤية واضحة منذ بداية الأزمة في السودان

قال معتز الفحل، أمين الحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني، إنّ مصر لديها رؤية واضحة منذ اليوم الأول لاندلاع أزمة في السودان، وثورة ديسمبر 2019، إذ أكدت القاهرة ضرورة احترام قيادات الشعب السوداني، وعدم التدخل الخارجي في الملف السوداني، وتمكست بأن يكون الحل سودانيا، كما كان دورها مهما جدا في تماسك الدولة السودانية ووحدتها.

 

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