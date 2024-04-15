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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

للمبتدئات.. طريقة عمل أرز باللبن زي المحلات

أرز باللبن
أرز باللبن

يحب الكثير من الأشخاص تناول الأرز باللبن في البيت بدلا من المحلات وذلك لضمان جودة المكونات المقدمة بداخله.

وقدمت الشيف غادة التلي طريقة عمل أرز باللبن بخطوات بسيطة بدون مجهود.

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مكونات أرز باللبن

٢ كوب لبن

١ كوب كريمه

١/٢ ١ كوب ماء

١/٢ كوب ارز

١/٢ كوب سكر

٢ ملعقة كبيرة نشا 

فانيلا 

للوجه :

ايس كريم فانيلا او مستكه

مكسرات حسب الرغبه

طريقة عمل أرز باللبن

نسلق الارز بكمية الماء وعند الاستواء و تبخير الماء ، نضع فوقه ١ كوب لبن والكريمة ..

نذوب النشا مع باقي كوب اللبن ثم نضيفه على الارز ثم السكر والفانيلا وعند الغليان نرفعه من على النار و نضعه بأطباق التقديم.

 وتوضع بالثلاجة حتى تبرد وتزين بالمكسرات وتقدم مع الايس كريم.

الأرز باللبن الأرز أرز باللبن الشيف غادة التلى المكسرات

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