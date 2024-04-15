27 أبريل.. التفاصيل الكاملة لخريطة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 27 أبريل وتنتهي في 23 مايو 2024 وذلك وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي.

ووجه اللواء محمد الشريف، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين جميع المديريات والمرافق الخدمية وعلى رأسها مديرية التربية والتعليم ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.