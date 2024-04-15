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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق بالمنطقة..

فرنسا تستدعي السفير الإيراني لديها على خلفية الهجوم على إسرائيل

فرنسا وإيران
فرنسا وإيران

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، استعداء السفير الإيراني لدي باريس محمد أمين نجاد، لإدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها، عبر حسابها على منصة إكس، إنه خلال استدعاء السفير الإيراني سيتم إدانة فرنسا للهجوم الذي شنته إيران ضد إسرائيل ليلة السبت 13 أبريل إلى الأحد 14 أبريل، بحزم شديد.

وأشارت الخارجية الفرنسية في بيانها، إلى أن إيران بشنها هذا الهجوم غير المسؤول، تخاطر بحدوث حريق لن يكون لأحد مصلحة فيه. 

وقالت إن هذه الأعمال الخطيرة وغير المسبوقة، التي تهدد أمن إسرائيل وأمن شركاء فرنسا والاستقرار الإقليمي، يجب أن تتوقف فورا، لافته إلى أن باريس تعمل مع شركائها على وقف التصعيد وتدعو الجميع إلى ضبط النفس.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، على المطالبتها بالإفراج الفوري عن مواطنيها المحتجزين تعسفياً في إيران.

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