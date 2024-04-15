أول تعليق من شوبير بعد تقدم الزمالك على الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير علي هدف الزمالك الأول في مرمي الأهلي.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس :"نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك علي الأهلي بهدف نظيف. ".



نجح سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الأول لنادي الزمالك في مرمي الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة سحرية من ناصر ماهر خلف خطوط دفاع الأهلي.

وشهد الشوط الأول أداء متوسطا من الفريقين دون أي خطورة على مرمي الفريقين سوى كرة وحيدة للزمالك في الدقيقة الخامسة من انطلاق المباراة عن طريق زيزو والتي انقذها رامي ربيعة من أمامه وتسببت في إصابة زيزو.