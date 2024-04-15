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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تحذير.. طبيب يكشف أضرارا خطيرة لأدوية شهيرة تستخدم بكثرة في مصر

صدى البلد

تعد أدوية حرقة المعدة والحموضة من العقاقير الطبية شائعة الاستخدام في مختلف أنحاء أنحاء العالم خاصة أن هذه المشكلة شائعة بين مختلف الأعمار .

حذر ألكسندر مياسنيكوف الطبيب الروسي الشهير من الأضرار التي  تسببها بعض أدوية الحموضة وقرحة المعدة.

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وقال الكسندر في برنامجه الطبي الذي يقدمه على قناة"روسيا" أن بعض أدوية علاج الحموضة وقرحة المعدة قد تكون لهاة، وقد تتسبب بآلام في الرأس وتساقط للشعر.

وبالرغم من أهمية أدوية مثبطات مضخة البروتون إلا إنها تؤدي إلى نقص المغنيسيوم والعديد من العناصر الضرورية لصحة الجسم.

وكشف ان هذه الأدوية منذ 35 عاما، ومنها الأوميبرازول والبانتوبرازول توصف عادة لعلاج الحموضة وحرقة المعدة والقرحة ومختلف أمراض الجهاز الهضمي الأخرى، لم تكن تأثيراتها السيئة على المدى الطويل معروفة.

و كانت توصف هذه الأدوية لمدة أقصاها 28 يوما تلافي حالات معينة  ونتيجة لهذا أصيب من تناولها لفترة طويلة من مشكلات مثل ضعف امتصاص المغنيسيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين ب 12.

ونصح الطبيب قراءة  النشرات المرفقة مع أدوية الحموضة والقرحة بعناية، وخصوصا إذا كانوا يعانون من أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم مثل الصداع وتساقط الشعر وآلام العضلات وهشاشة الأظافر.

 

أدوية أدوية الحموضة آلام في الرأس أمراض الجهاز الهضمي تساقط الشعر جهاز الهضمي حرقة المعدة شائعة الاستخدام علاج الحموضة فيتامين ب 12

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