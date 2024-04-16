جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بسبب تأخر إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف الدراسية بمدارس محافظة القاهرة .
وتقرر رسمياً بدء جدول امتحانات الترم الثاني 2024 بجميع مدارس محافظة القاهرة ، خلال الفترة من ٨ مايو إلى ٢٣ مايو ٢٠٢٤ .
تفاصيل جدول امتحانات الترم الثاني 2024
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو .
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو .
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو .
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب النقل الإعدادي المهني وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو .
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب النقل للتعليم الفني : من الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الثلاثاء ٢٠٢٤/٥/٢١ .
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ إلى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣ .
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية : من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو .
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لمواد المستوى الرفيع
وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى أنه بدء جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لمواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩ ، الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٣٠ مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية
وكانت قد قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، قرارا عاجلا بشأن جدول امتحانات الترم الثاني 2024
حيث قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بدء جدول امتحانات الترم الثاني 2024 الخاص بـ المهام الأدائية وكذلك إمتحانات المواد خارج المجموع والمواد العملية لجميع المراحل التعليمية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية .
وشددت ، على ضرورة مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين في جدول امتحانات الترم الثاني 2024
وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إن وضع امتحانات الترم الثاني 2024 مسئولية الموجهين الأوائل ، مشددة على أنه سوف يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات الترم الثاني 2024.