جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بسبب تأخر إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف الدراسية بمدارس محافظة القاهرة .

وتقرر رسمياً بدء جدول امتحانات الترم الثاني 2024 بجميع مدارس محافظة القاهرة ، خلال الفترة من ٨ مايو إلى ٢٣ مايو ٢٠٢٤ .

تفاصيل جدول امتحانات الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو .

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو .

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو .

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب النقل الإعدادي المهني وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو .

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب النقل للتعليم الفني : من الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الثلاثاء ٢٠٢٤/٥/٢١ .

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ إلى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣ .

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية : من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو .

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لمواد المستوى الرفيع

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى أنه بدء جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لمواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩ ، الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٣٠ مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية



وكانت قد قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، قرارا عاجلا بشأن جدول امتحانات الترم الثاني 2024

حيث قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بدء جدول امتحانات الترم الثاني 2024 الخاص بـ المهام الأدائية وكذلك إمتحانات المواد خارج المجموع والمواد العملية لجميع المراحل التعليمية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية .

وشددت ، على ضرورة مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين في جدول امتحانات الترم الثاني 2024

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إن وضع امتحانات الترم الثاني 2024 مسئولية الموجهين الأوائل ، مشددة على أنه سوف يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات الترم الثاني 2024.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة