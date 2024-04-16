عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

جدول امتحانات الترم
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بسبب تأخر إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف الدراسية بمدارس محافظة القاهرة .

وتقرر رسمياً بدء  جدول امتحانات الترم الثاني 2024 بجميع مدارس محافظة القاهرة ، خلال الفترة من ٨ مايو إلى ٢٣ مايو ٢٠٢٤ .

ننشر شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية

التوكاتسو والإنجليزية.. تفاصيل النظام التعليمي المطبق في المدارس المصرية اليابانية

تفاصيل  جدول امتحانات الترم الثاني 2024

  • جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو  حتى الاثنين  ١٣ مايو
  • جدول امتحانات الترم الثاني 2024  لطلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله : من الأربعاء ٨  مايو حتى الاثنين ١٣ مايو  .
  • جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله  : من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء  ١٤ مايو .
  • جدول امتحانات الترم الثاني 2024  لطلاب الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء  ١٤ مايو .
  • جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب النقل الإعدادي المهني وما يعادله  : من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء  ١٤ مايو .
  • جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب النقل للتعليم الفني :  من الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الثلاثاء ٢٠٢٤/٥/٢١ .
  • جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ إلى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣ .
  • جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية : من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو  .

 جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لمواد المستوى الرفيع

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى أنه بدء  جدول امتحانات الترم الثاني 2024  لمواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩  ، الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٣٠ مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية
 

وكانت قد قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، قرارا عاجلا بشأن جدول امتحانات الترم الثاني 2024

حيث قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بدء جدول امتحانات الترم الثاني 2024 الخاص بـ المهام الأدائية وكذلك إمتحانات المواد خارج المجموع والمواد العملية لجميع المراحل التعليمية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية .

وشددت ، على ضرورة مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين في جدول امتحانات الترم الثاني 2024

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إن وضع امتحانات الترم الثاني 2024 مسئولية الموجهين الأوائل ، مشددة على أنه سوف يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات الترم الثاني 2024.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 جدول امتحانات الترم الثاني جدول امتحانات امتحانات الترم الثاني 2024 امتحانات الترم الثاني الترم الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

السيسي: وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي

سائق أوبر يخرج عن صمته ويتحدث من داخل القفص| ماذا قال؟

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

ننشر شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية

التوكاتسو والإنجليزية.. تفاصيل النظام التعليمي المطبق في المدارس المصرية اليابانية

ننشر قواعد التقديم للطلاب الجدد في المدارس المصرية اليابانية 2025

رسمياً .. رفع مصروفات المدارس المصرية اليابانية إلى 17200 جنيه

أول تحرك من التعليم لتنفيذ المراجعات المجانية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية|التعليم: التسجيل من الغد ولمدة 15 يوما

أمهات مصر: نشكر وزير التعليم على تنظيم مراجعات مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية

خبير تربوي يكشف مزايا تنظيم مراجعات مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة

ترشيحاتنا

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

هل يحصل على البراءة؟.. فيديو يفجر مفاجأة عن مصير قاتل حبيبة الشماع

تأجيل محاكمة 13 متهما بقضية خلية داعش كرداسة لـ جلسة 28 مايو

بعد انفجار مسيرتين.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

شقة تمليك..ادفع 27000 مقدم وأحصل علي وحدة سكنية متشطبة سوبر لوكس (90 م2)| وقسط علي 30 سنة

بالفيديو.. تعرف على أماكن الكثافات المرورية في العاصمة والجيزة والطرق البديلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة.. شاهد

تكات وأسرار.. طريقة عمل المسقعة بمذاق لذيذ جدا

ساعة أم ساعتين| خطة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء بكل المحافظات

بعد التحذير من رياح الخماسين .. نصائح تساعدك على تجنب الأتربة

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ