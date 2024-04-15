جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة.. قرار عاجل بشأنه الآن

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، قرارا عاجلا بشأن جدول امتحانات الترم الثاني 2024

حيث قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بدء جدول امتحانات الترم الثاني 2024 الخاص بـ المهام الأدائية وكذلك إمتحانات المواد خارج المجموع والمواد العملية لجميع المراحل التعليمية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية .

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على ضرورة مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين في جدول امتحانات الترم الثاني 2024

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إن وضع امتحانات الترم الثاني 2024 مسئولية الموجهين الأوائل ، مشددة على أنه سوف يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات الترم الثاني 2024.



كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على ضرورة اتباع كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال امتحانات الترم الثاني 2024 وحالات الدمج طبقاً للقرار (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧ .

منع حيازة الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية شدد خلالها على ضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول امتحانات الترم الثاني 2024 لمختلف المراحل التعليمية، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بـ امتحانات الترم الثاني 2024 وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024 نهائيًا.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024، لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب .

ومن جانبها .. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يبدأ جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024 .

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن تراعي مديريات التربية والتعليم أثناء إعداد جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، عدم عقد أي امتحانات ايام اعياد الاخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 4 و 5 و 6 و7 مايو القادم.

وتتولى مديريات التربية والتعليم إعداد وإعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، مع الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم لمواعيد امتحانات الترم الثاني 2024.