الجيش الإسرائيلي يعرض بقايا صاروخ باليستي إيراني ضخم تم اعتراضه | شاهد

عرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 بقايا صاروخ باليستي تم اعتراضه فوق إسرائيل في الهجوم الإيراني السبت الماضي.

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن الجزء المعروض من الصاروخ تمثل 70% فقط من الصاروخ بأكمله، حيث تم تدمير الرأس الحربي وأجزاء أخرى أثناء الاعتراض.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه تم العثور على الصاروخ الضخم، وهو واحد من 120 صاروخا تم إطلاقه على إسرائيل، صباح الأحد طافيا في البحر الميت.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، كان الصاروخ يحمل رأسًا حربيًا يقدر بـ 500 كيلوجرام.

وبدأ الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، السبت الماضي حيث أطلقت طهران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة بدون طيار، ضد تل أبيب التي تمكنت من إسقاط 99% منها بمعاونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.